ترامب يقترح إنشاء معاهدة جديدة للأسلحة الاستراتيجية بدلا من تمديد معاهدة ستارت الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69818be4754be7.19333357_meonkiphfqjlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 20:51
      
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنشاء معاهدة جديدة ومحسنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلا من تمديد معاهدة ستارت الجديدة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بدلا من تمديد معاهدة نيو ستارت — وهي صفقة سيئة التفاوض من جانب الولايات المتحدة، ويجري انتهاكها بشكل جسيم — ينبغي أن يعمل خبراؤنا النوويون على إعداد معاهدة جديدة، محسنة ومحدثة، يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل".


وأضاف: "الولايات المتحدة هي أقوى دولة وأعدت بناء جيشها بالكامل خلال ولايتي الأولى، بما في ذلك تطوير أسلحة نووية جديدة وتجديد العديد منها. كما أنشأتُ قوة الفضاء وألحقتها بالجيش الأمريكي، ونواصل الآن إعادة بناء جيشنا بمستويات غير مسبوقة. بل إننا نضيف بوارج حربية تعد أقوى بمئة مرة من تلك التي جابت البحار خلال الحرب العالمية الثانية — مثل آيوا، ميسوري، ألاباما وغيرها".



وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، نقلا عن مصدر مطلع، أن الممثلين الروس والأمريكيين في أبو ظبي اتفقوا على أن يلتزم البلدان بمعاهدة ستارت الجديدة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل (اتفاق شفوي).

وانتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) اليوم الخميس. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها. مشيرا إلى أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.

وجرى التوقيع على معاهدة "ستارت–3" في الثامن من أفريل عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011، لتصبح حجر الزاوية في النظام الثنائي للرقابة على الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا.

يذكر أن صلاحية "نيو ستارت" انتهى سريانها اليوم 5 فيفري 2026.
