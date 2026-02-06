Babnet   Latest update 10:25 Tunis

بنزيمة يستهل مشواره مع الهلال بثلاثية في فوز كبير 6-صفر على الأخدود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985a9a2021cf2.10659724_oiphjmqlefkgn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 06:40
      
في ما يلي نص إخباري مهني ومحايد:

بنزيمة يفتتح مشواره مع الهلال بثلاثية في سداسية أمام الأخدود

استهل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مسيرته مع نادي الهلال بأداء لافت، بعدما قاده إلى فوز عريض 6–0 على مضيفه نادي الأخدود، يوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وكان الهلال أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعاقده مع بنزيمة في صفقة مجانية عقب إنهاء عقده مع نادي الاتحاد حامل اللقب، بعقد يمتد لعام ونصف. وتمثل هذه التجربة الثانية لبنزيمة في الدوري السعودي، بعد قيادته الاتحاد إلى ثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي.


وشهدت المباراة إلغاء هدف مبكر للهلال في الدقيقة 19 بداعي خطأ بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن يفتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة بالكعب إثر تمريرة من ناصر الدوسري، مسجلا أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تمريرة من البرازيلي مالكوم، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 64 بتمريرة أخرى من القائد سالم الدوسري، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاث ثلاثيات في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق ثنائيتين بقميص الاتحاد في النصف الأول من الموسم.

وسجل مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 70، فيما أضاف سالم الدوسري الهدفين الخامس والسادس، أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليختتم الهلال مهرجان الأهداف.

وغادر بنزيمة أرضية الميدان في الدقيقة 71 بعد أداء مميز، ونال جائزة رجل المباراة، بينما شهدت الدقائق الأخيرة مشاركة عدد من العناصر الشابة.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق 3 نقاط عن الأهلي، في حين تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.
Latest update 10:25 Tunis

