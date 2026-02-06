Babnet   Latest update 07:47 Tunis

هيئة المحامين تقرر قبول ترسيم 7 قضاة معزولين بجدول المحاماة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 07:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 5 فيفري 2026، قبول ترسيم سبعة قضاة معزولين بجدول المحاماة.

ويشمل قرار الترسيم كلاً من سمير حميد، عماد جمني، مليكة مزاري، حمادي رحماني، قيس الصباحي، حسن الحاجي وعلي محمد.


وفي هذا السياق، توجّهت المحامية حنان الخميري بالشكر إلى الهيئة الوطنية للمحامين، في شخص عميدها وأعضائها، مثمّنة قرار قبول ترسيم القضاة المعزولين.


وقالت الخميري، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية، إن هذا القرار يمثّل نصرة للقضاة المعزولين في ما اعتبرته مظلمتهم، معتبرة أن المحاماة "تتعافى وتسترد دورها النضالي"، وفق تعبيرها.
