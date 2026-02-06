تنفيذ حكم تحضيري في ملف خلية التخطيط لاغتيالات يشمل رجل الأعمال فتحي دمق

باشرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، اليوم، وعن طريق، النظر في ما يُعرف بملف، من بينهم الشهيد شكري بلعيد.وشملت الأبحاث في هذا الملف رجل الأعمال فتحي دمق، إلى جانب بلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي، ومتّهمين آخرين، بعضهم في حالة فرار، من بينهم مصطفى خذر.وبيّنت المحكمة أنّه تمّالقاضي بإضافة الأقراص الليزرية المضغوطة المتعلّقة بتسجيلات منسوبة إلى رجل الأعمال فتحي دمق، ضمن ملف القضية.وطلبت النيابة العموميةمن أجل إحضار أحد المتّهمين الموقوفين من السجن، في حين تقدّم الدفاع بطلب تأخير القضية إلى جلسة، لوجود ملف آخر يتعلّق بالوقائع نفسها.وقرّرت الدائرة، في ختام الجلسة،لتحديد موعد لاحق للنظر فيها.