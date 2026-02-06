تنفيذ حكم تحضيري في ملف خلية التخطيط لاغتيالات يشمل رجل الأعمال فتحي دمق
باشرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، اليوم، وعن طريق المحاكمة عن بُعد، النظر في ما يُعرف بملف خلية التخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين، من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وشملت الأبحاث في هذا الملف رجل الأعمال فتحي دمق، إلى جانب بلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي، ومتّهمين آخرين، بعضهم في حالة فرار، من بينهم مصطفى خذر.
وبيّنت المحكمة أنّه تمّ تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإضافة الأقراص الليزرية المضغوطة المتعلّقة بتسجيلات منسوبة إلى رجل الأعمال فتحي دمق، ضمن ملف القضية.
وطلبت النيابة العمومية تأخير الجلسة من أجل إحضار أحد المتّهمين الموقوفين من السجن، في حين تقدّم الدفاع بطلب تأخير القضية إلى جلسة 3 مارس، لوجود ملف آخر يتعلّق بالوقائع نفسها.
وقرّرت الدائرة، في ختام الجلسة، حجز القضية إثر المفاوضة لتحديد موعد لاحق للنظر فيها.
