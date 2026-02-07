مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري

-تحتضن مدينة صفاقس الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري الجاري وذلك تحت شعار" خدمات بنكية وايجار مالي للمستثمرين وأصحاب المشاريع"ويعد هذا الحدث الاقتصادي مناسبة هامة للاطلاع على الخدمات البنكية والايجار المالي الموجهة للمستثمرين وأصحاب المشاريع اضافة الى كونه فضاءا يجمع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهياكل الداعمة للاستثماروينتظر أن يشهد الصالون مشاركة واسعة للمؤسسات البنكية والمالية المختصة من أجل خلق فرص للتواصل المباشرويهدف الصالون الى التعريف بمختلف آليات التمويل والحلول البنكية وصيغ الايجار المالي وبحث آفاق الشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية