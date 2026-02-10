لجنة المالية والميزانية تشدّد على التدرّج في تطبيق الفوترة الإلكترونية ومتابعة استعمال القروض

لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تشدّد على ضرورة متابعة استعمال القروض المصادق عليها



تونس 10 فيفري 2026 – شدّد أعضاء، خلال جلسة استماع انعقدت أمس الإثنين 9 فيفري 2026، على ضرورة، مؤكدين أهميةالتي تمت المصادقة عليها، سواء عبر الاستماع إلى الأطراف المعنية أو من خلال القيام بزيارات ميدانية للمعاينة.وأوضح النواب أنّ هذه الزيارات الميدانية يجب أن تكونبهدف الاطلاع المباشر على توجيه الأموال نحو المشاريع المموّلة وضمان حسن تنفيذها، مع التشديد على ضرورةوإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بها.وقرّرت اللجنةتتولى متابعة هذه المسائل بدقة، والشروع في، إلى جانب مراسلة كل منبخصوص القروض الممنوحة في إطار تعصير المنظومة التربوية.كما أعلنت اللجنة عزمها القيامفي تاريخ سيُحدّد لاحقًا، وذلك في إطار تفعيل دورها الرقابي بشكل عملي وفعّال.وخلال الجلسة نفسها، استمعت اللجنة إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية بخصوصالمؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن مقترح القانون يتضمنفي مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى، مع ضرورة أخذبعين الاعتبار.وشدّدوا على أهمية وضعلتطبيق الإجراء واعتماد، خاصة وأن الصيغة الحالية للفصل 53 تساوي بين المؤسسات الكبرى وبقية المتدخلين الاقتصاديين رغم اختلاف قدراتهم التنظيمية والتقنية.وأشاروا إلى أنه، ورغم أهميةفي تحقيق الانتقال الرقمي، فإنها لا تزال، إذ تتطلب برنامجًا متكاملًا ومهيكلًا، كما أن تعميمها يطرح إشكاليات تقنية وتنظيمية في ظل غياب بنية تحتية رقمية متكاملة ونقص برامج التكوين والمرافقة والدعم الفني.وخلال النقاش، أشار النواب إلىلتطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الحالية، معتبرين أن الإطار المؤسساتي والتقني اللازم لم يكتمل بعد، ومؤكدين ضرورة اعتمادوفي ردودهم، أوضح ممثلو جهة المبادرة أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، خاصة في ما يتعلق، داعين إلى إنجازللإجراء قبل تعميمه.كما استمعت اللجنة إلى، حيث أكد رئيس الهيئة أن الفصل 53 أثار عديد الإشكاليات، مشددًا على أن تجاوزها يقتضيلتفادي إسناد سلطة تشريعية للإدارة عبر التأويل.وأوضح أن تاريخ دخول الإجراء حيّز النفاذ لم يراعِ الجاهزية الفعلية للمؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة، محذرًا من مخاطر قانونية ومالية في حال عدم توفر الشروط التقنية واللوجستية اللازمة.وبيّن الخبراء المحاسبون أن أكثر منهي مؤسسات فردية أو صغرى، وفق إحصائيات المرصد الوطني للمؤسسات، ما يطرح إشكاليات حقيقية في قابلية تطبيق الفوترة الإلكترونية.كما حذّروا منومن الكلفة المالية المرتفعة للانخراط في المنظومة، ومن محدودية طاقة استيعاب تطبيقة، مؤكدين أن الحل الجذري يتمثل فيإلى حين استكمال الجاهزية وتوضيح جميع النقاط المتعلقة به.