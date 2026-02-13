وزارة التربية تعدّل الزمن المدرسي بمناسبة شهر رمضان 2026

أعلنت وزارة التربية عن إدخال تعديلات على الزمن المدرسي تزامنًا مع حلول شهر رمضان لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يوافق يومي 18 أو 19 فيفري، وذلك عبر تقليص مدّة الحصّة الدراسية إلى 45 دقيقة، وفق منشور وُجّه إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية.



وحدّد المنشور التوقيت الجديد للحصص خلال الشهر الكريم، حيث تمتدّ الفترة الصباحية من، تتخلّلها استراحة مدّتهاأمّا الفترة المسائية، فتنطلق من، مع استراحة مدّتهاوأكّدت الوزارة ضرورة اعتماد التوقيت الرسمي الكامل والمخصّص لإجراء الفروض التأليفية دون أي تقليص، مع التشديد على تفادي برمجتها بعد