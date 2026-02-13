لجنة التشريع العام تستمع لمقترحين أحدهما لتشديد عقوبات “البراكاجات”

مقترح تنقيح المجلة الجزائية





عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الجمعة، جلسة استماع خُصصت للنواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى جانب الاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مقترح قانون لتنقيح وإتمام التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.أوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ مقترح تنقيح الفصولمن المجلة الجزائية يندرج في إطار مراجعة السياسة الجزائية في التعاطي مع بعض الظواهر الاجتماعية، وعلى رأسها جرائم السرقة باستعمال العنف المعروفة بـ“البراكاجات”.وبيّنوا أنّ المبادرة تهدف إلى الحدّ من انتشار هذه الجرائم، في ظل ما اعتبروه محدودية العقوبات الحالية، مقترحين إلغاء الفصول المذكورة وتعويضها بأحكام جديدة تنصّ على عقوبة سجنية بحدّ أدنى لا يقل عنولا يتجاوز، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.كما عبّر أصحاب المقترح عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم النصّ وتعزيز نجاعته في الحدّ من هذه الجرائم.وثمّن عدد من أعضاء اللجنة المبادرة، مشدّدين في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الردع الجزائي، بل تشمل أيضًا الأبعاد التربوية والثقافية والاجتماعية. ودعا بعض النواب إلى ضبط تعريف قانوني دقيق لمفهوم “البراكاج”، مع تشديد العقوبات في حالات العود.وفي الجزء الثاني من الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مقترح تنقيح وإتمام القانون عددالمتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه بالقانون عددوأوضح ممثلو الوزارة أنّ التنقيح المقترح يهدف إلى إدراج أحكام معاهدة مراكش، التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، بما يمكّن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى من النفاذ إلى المصنفات الأدبية والفنية، مع ضمان حماية حقوق المؤلفين.وقدّم المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرضًا حول الإطار العام للمعاهدة، إضافة إلى البرامج المعتمدة لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.وأشار إلى أنّ تطبيق هذه الاتفاقية يمثّل نموذجًا لتحقيق التوازن بين حماية حقوق التأليف وضمان الحق في النفاذ إلى المعرفة والثقافة، باعتباره حقًا أساسيًا.وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة صياغة نصّ يضمن في الآن ذاته حقوق المؤلفين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الآليات الكفيلة بتطبيقه عمليًا.من جهتهم، جدّد النواب أصحاب المبادرة التشريعية استعدادهم للتفاعل مع مختلف المقترحات والملاحظات قصد تجويد النصّ وتحسين صيغته النهائية.