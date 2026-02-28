سفارة تونس في أبو ظبي تدعو أفراد الجالية بالإمارات لتوخي الحيطة والحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية في ابوظبي كافة أبناء الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والزائرين لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات الاماراتية المختصة.وأكدت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم السبت، على ضوء التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، على ضرورة التواصل على صفحة السفارة الرسمية في حالات الطواريء .وكانت وكالة فارس أكدت أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تنفيذ هجمات تستهدف “عدة قواعد عسكرية أميركية” في كل من الكويت والإمارات وقطر والبحرين، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، دون صدور بيان رسمي يحدد طبيعتها أو أسبابها.من جانبه، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن رد طهران “سيشمل جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده تتحرك في إطار الدفاع عن أمنها ومصالحها.