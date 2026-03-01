قبلي: حرص على تأمين ظروف إعاشة طيّبة بالحيّ الجامعي خلال شهر رمضان بالتوازي مع برمجة عديد الأنشطة الصحية والرياضية والثقافية

يحرص القائمون على الحي الجامعي بقبلي على تأمين أفضل ظروف إعاشة للطلبة خلال شهر رمضان، بالتوازي مع برمجة عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وفق مدير الحي الناجح ضو.وأوضح ضو، في تصريح لوكالة "وات"، أن الاستعدادات لشهر رمضان خاصة من ناحية الإعاشة انطلقت قبل حلول الشهر الكريم بيومين عبر التزوّد بكافة حاجيات المطعم الجامعي من الخضر والغلال، واللحوم البيضاء، والعجين الغذائي، وغيرها من المواد الغذائيّة، مع إعداد جدول لأكلات كامل الشهر بالتنسيق مع الطلبة، مشيرا الى انّه يتمّ تقديم ما بين 400 و450 وجبة إفطار وفي حدود 300 وجبة سحور يوميا.ولفت الى أنّه يتم إيلاء عناية كبيرة للوجبات خلال شهر رمضان باعتبار أن الطلبة المقيمين بالحي الجامعي وافدون على الجهة من مختلف ولايات الجمهورية، في محاولة لتعويضهم عن الجو العائلي ولو جزئيا، مع الحرص على تأمين افضل ظروف النظافة والمحافظة على قواعد وشروط حفظ الصحة من قبل فني سامي في الصحة تشرف على سلامة المواد المستعملة والاكلات التي يتم اعدادها وتوزيعها قبل موعد الإفطار في أجواء شبه عائلية بمشاركة لجنة تنظيم متكونة من الطلبة أنفسهم يساعدون الطباخين والعاملين في المطعم خاصة اثناء المرور لتسلم الوجبات.وأشار الى أن الحي الجامعي برمج خلال شهر رمضان سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية انطلقت قبل شهر رمضان بيوم، عبر تنظيم نشاط بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة تحت عنوان اليوم الصحي بالوسط الجامعي، تم خلاله تأمين عدة عيادات للطلبة في الطب العام وطب العيون، مع تنظيم ورشات للتقصي حول السرطانات الانثوية وضغط الدم والسكر،ي الى جانب تنظيم دورة الصداقة في الشطرنج يوم 25 فيفري الجاري ببادرة نادي الشطرنج بالحي الجامعي.وأضاف ان الطلبة على موعد يوم 4 مارس المقبل مع دورة للصداقة في كرة القدم، وسيفسح المجال يومي 10 و11 مارس للجانب الثقافي عبر عرض فيلم سينمائي في سهرة اليوم الأول، وتقديم العرض الصوفي عشاق النوبة لهشام خالد في سهرة اليوم الثاني، وذلك في اطار تظاهرة فوانيس رمضانية التي تنتظم تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.