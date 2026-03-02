التاكيد خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة على دور قطاع النسيج في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية

تم التأكيد، خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، على دور قطاع النسيج والملابس في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدوره في تعديل الميزان والتجاري وإحداث مواطن الشغل واستقطاب الاستثمارات المباشرة.وخصصت جلسة العمل،التي انعقدت الاثنين 2 مارس 2026، لمتابعة نشاط قطاع النسيج والملابس وآفاق تطويره، وفق بلاغ للوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.كما تم التطرق خلالها إلى مشاغل القطاع والمقترحات المطروحة لمزيد تطويره خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات للحصول على ترخيص لفتح واستغلال مؤسسة مرتبة وشهادة الوقاية لدفع التصدير وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.