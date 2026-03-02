Babnet   Latest update 16:08 Tunis

التاكيد خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة على دور قطاع النسيج في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a59eb8dae530.38931548_pqlmkjinghfoe.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 15:28
      
تم التأكيد، خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، على دور قطاع النسيج والملابس في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدوره في تعديل الميزان والتجاري وإحداث مواطن الشغل واستقطاب الاستثمارات المباشرة.

وخصصت جلسة العمل،التي انعقدت الاثنين 2 مارس 2026، لمتابعة نشاط قطاع النسيج والملابس وآفاق تطويره، وفق بلاغ للوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.


كما تم التطرق خلالها إلى مشاغل القطاع والمقترحات المطروحة لمزيد تطويره خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات للحصول على ترخيص لفتح واستغلال مؤسسة مرتبة وشهادة الوقاية لدفع التصدير وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
.

الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
