Babnet   Latest update 17:42 Tunis

مكتب نابل: جمعية "أكاديمي أوف آرتس" تفتتح مهرجان ليالي المالوف بسليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a591bdc17f87.40790771_omkjnqlegpihf.jpg>
Bookmark article    قراءة: 1 د, 4 ث
      
افتتحت مساء أمس الأحد فعاليات مهرجان ليالي المالوف بمدينة سليمان من ولاية نابل في دورته الثانية التي تقام من 1 إلى 8 مارس الجاري، وذلك بعرض موسيقي لـ "جمعية أكاديمي أوف آرتس" بعنوان "سليمان تغني".

وتتراوح برمجة هذه الدورة التي تنظمها دار الثقافة بسليمان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الثقافية، بين العروض الموسيقية والمحاضرات الأدبية، حسب ما أفادت به مديرة دار الثقافة بسليمان سوار الأسود في تصريح لـ /وات/

وأضافت أن الجمهور سيكون يوم الأربعاء 4 مارس على موعد مع محاضرة للأستاذ لطفي بن ميلاد حول تعصير بلاد الجزيرة في العصر العثماني عمل سليمان والقرى والمجاورة من المورسكيين إلى الاستعمار، يليها يوم الخميس 5 مارس عرض محاضرة بعنوان "قراءة في تقاليد المالوف بتونس" تحت إشراف الأستاذ والباحث في المالوف التونسي علي السياري.
وأبرزت أن البرنامج يتضمن عرضا موسيقيا بعنوان "مالوف الأجداد" لهاجر بوعجينة يوم الجمعة 6 مارس في حين يؤثث سهرة السبت 7 مارس عرض موسيقي للفنان أسامة فرحات بعنوان فرح ليكون الاختتام سوم الاحد 8 مارس بعرض موسيقي زمرد لمحمد علي بالشيخ وهيفاء عامر
وقالت سوار الأسود إنه بالتوازي مع سهرات المهرجان التي ستكون بصفة مجانية وتنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءا، سيتم من 4 إلى 8 مارس تنظيم معرض حرفيات الجهة بعنوان "من يديات الحراير" لتقديم أكلات أندلسية ومنتوجات الصناعيات اليدوية التقليدية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324578

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-12
20°-13
16°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>