مكتب نابل: جمعية "أكاديمي أوف آرتس" تفتتح مهرجان ليالي المالوف بسليمان

افتتحت مساء أمس الأحد فعاليات مهرجان ليالي المالوف بمدينة سليمان من ولاية نابل في دورته الثانية التي تقام من 1 إلى 8 مارس الجاري، وذلك بعرض موسيقي لـ "جمعية أكاديمي أوف آرتس" بعنوان "سليمان تغني".وتتراوح برمجة هذه الدورة التي تنظمها دار الثقافة بسليمان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الثقافية، بين العروض الموسيقية والمحاضرات الأدبية، حسب ما أفادت به مديرة دار الثقافة بسليمان سوار الأسود في تصريح لـ /وات/وأضافت أن الجمهور سيكون يوم الأربعاء 4 مارس على موعد مع محاضرة للأستاذ لطفي بن ميلاد حول تعصير بلاد الجزيرة في العصر العثماني عمل سليمان والقرى والمجاورة من المورسكيين إلى الاستعمار، يليها يوم الخميس 5 مارس عرض محاضرة بعنوان "قراءة في تقاليد المالوف بتونس" تحت إشراف الأستاذ والباحث في المالوف التونسي علي السياري.وأبرزت أن البرنامج يتضمن عرضا موسيقيا بعنوان "مالوف الأجداد" لهاجر بوعجينة يوم الجمعة 6 مارس في حين يؤثث سهرة السبت 7 مارس عرض موسيقي للفنان أسامة فرحات بعنوان فرح ليكون الاختتام سوم الاحد 8 مارس بعرض موسيقي زمرد لمحمد علي بالشيخ وهيفاء عامروقالت سوار الأسود إنه بالتوازي مع سهرات المهرجان التي ستكون بصفة مجانية وتنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءا، سيتم من 4 إلى 8 مارس تنظيم معرض حرفيات الجهة بعنوان "من يديات الحراير" لتقديم أكلات أندلسية ومنتوجات الصناعيات اليدوية التقليدية