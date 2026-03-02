توننداكس يتراجع ب0،83  بالمائة في إقفال الإثنين

أبرز الارتفاعات





أبرز التراجعات



أكبر حجم تداول



أنهى مؤشرتعاملات الإثنين على منحى سلبي، متراجعاً بنسبةليبلغ مستوى، وسط حجم معاملات ناهز، وفق معطيات صادرة عن بورصة تونس.* سجل سهمأفضل أداء خلال الحصة، بارتفاع نسبتهليقفل عند، مع معاملات محدودة في حدود* كما حقق سهممكاسب بنسبةليبلغ سعره، دون تسجيل معاملات تُذكر.* تراجع سهمبنسبةليصل إلى، مع معاملات بقيمة* وانخفض سهمبنسبةليبلغ، مستقطباً معاملات بقيمةواستأثر سهمبأكبر حصة من المعاملات بقيمة قاربت، ليقفل عندبعد تراجعه بنسبة