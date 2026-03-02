توننداكس يتراجع ب0،83 بالمائة في إقفال الإثنين
أنهى مؤشر توننداكس تعاملات الإثنين على منحى سلبي، متراجعاً بنسبة 0,83 بالمائة ليبلغ مستوى 15049,2 نقطة، وسط حجم معاملات ناهز 10 ملايين دينار، وفق معطيات صادرة عن بورصة تونس.
أبرز الارتفاعات* سجل سهم بنك تونس والإمارات أفضل أداء خلال الحصة، بارتفاع نسبته 4,4 بالمائة ليقفل عند 5,640 دينار، مع معاملات محدودة في حدود 6 آلاف دينار.
* كما حقق سهم شركة الاستثمار تونافست مكاسب بنسبة 3,5 بالمائة ليبلغ سعره 42,450 دينار، دون تسجيل معاملات تُذكر.
أبرز التراجعات* تراجع سهم الشركة التونسية للسيارة والخدمات بنسبة 5,8 بالمائة ليصل إلى 14,400 دينار، مع معاملات بقيمة 119 ألف دينار.
* وانخفض سهم سيتي كار بنسبة 5,6 بالمائة ليبلغ 25,000 دينار، مستقطباً معاملات بقيمة 265 ألف دينار.
أكبر حجم تداولواستأثر سهم التجاري بنك بأكبر حصة من المعاملات بقيمة قاربت 1,2 مليون دينار، ليقفل عند 71,000 دينار بعد تراجعه بنسبة 1,25 بالمائة.
