سيدي بوزيد: تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات صحية" بمختلف معتمديات الجهة

تتواصل، ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، العديد من التظاهرات التحسيسية بمختلف معتمديات الجهة ضمن برنامج "رمضانيات صحية" الذي ينتظم بالتنسيق مع عدد من الإدارات الجهوية على غرار الشؤون الثقافية والدينية وأيضا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والهلال الاحمر ودور الشباب، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد سلمى عمري.وأوضحت عمري، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه الأنشطة تنتظم بمختلف مراكز الصحة الأساسية، والمؤسسات الشبابية، والثقافية والتربوية والدينية، والساحات العمومية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى العمل التشاركي بين مختلف القطاعات من أجل ضمان انتفاع جميع الفئات الاجتماعية بالخدمات الصحية.ويتضمن البرنامج الذي يتواصل على امتداد الشهر الكريم، عيادات طبية في مختلف الاختصاصات، وعيادات لتقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، وعيادات في طب الاسنان، وورشات في التثقيف الصحي للتحسيس والوقاية، وفي التغذية السليمة والمتوازنة، وورشات للتشجيع على الإقلاع عن التدخين، وممارسة الأنشطة الرياضية، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية.ويتضمّن البرنامج أيضا تنظيم العديد من القوافل الصحية ببعض المساجد، بالإضافة إلى أيام مفتوحة وسط مدينة سيدي بوزيدـ وحصص إذاعية توعوية، وذلك بعد تنفيذ تكوين في الغرض لأعوان الصحة حول عدد من الأمراض والعادات الصحية الوقائية الخاصة بشهر رمضان.