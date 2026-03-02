عامان سجناً للقاضي المعزول هشام بن خالد

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بـتونس، مساء يوم الاثنين، بالسجن لمدةفي حق القاضي المعزولوكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق المعني، وأحالته موقوفاً على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته في إطارمنشورة ضده، تتعلق بتهمة، على خلفية تدوينات منسوبة إليه على موقع فايسبوك.وخلال جلسة الاثنين، رفض هشام بن خالد الحضور والمثول أمام هيئة الدائرة الجناحية، التي قررت حجز ملفات القضايا الثلاث للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة، لتقضي لاحقاً بسجنه لمدة عامين.المصدر- الحرية