انفجارات في طهران وإسرائيل تقصف لبنان ردا على صواريخ حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل شن هجمات على إيران، في حين سمع دوي أصوات انفجارات في العاصمة طهران.وفي تطور لافت، أكد حزب الله استهداف حيفا ثأرا لدم المرشد الأعلى علي خامنئي ودفاعا عن لبنان، في حين شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان وشرقه ردا على صواريخ أُطلقت من جنوب الليطاني.كذلك وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب، دعوة إلى الشعب الإيراني "لاغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، قائلا إنه قدم تعهدا له ووفى به وما تبقى متروك للإيرانيين، بحسب قوله.وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة البريطانية أنها استجابت لطلب أمريكي باستخدام القواعد البريطانية لتسهيل إجراءات دفاعية محدودة ضد منشآت صاروخية إيرانية، قائلة إن إجراءاتها تركز على إنهاء خطر الهجمات الجوية والصاروخية ضد الحلفاء الإقليميين.وفي إيران، أعلن الحرس الثوري شن هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وناقلات نفط في مضيق هرمز، فضلا عن شن العملية التاسعة من "الوعد الصادق" باستهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة.وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى وعشرات القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.الجزيرة