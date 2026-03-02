Babnet   Latest update 06:40 Tunis

انفجارات في طهران وإسرائيل تقصف لبنان ردا على صواريخ حزب الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 06:15 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل شن هجمات على إيران، في حين سمع دوي أصوات انفجارات في العاصمة طهران.

وفي تطور لافت، أكد حزب الله استهداف حيفا ثأرا لدم المرشد الأعلى علي خامنئي ودفاعا عن لبنان، في حين شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان وشرقه ردا على صواريخ أُطلقت من جنوب الليطاني.


كذلك وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب، دعوة إلى الشعب الإيراني "لاغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، قائلا إنه قدم تعهدا له ووفى به وما تبقى متروك للإيرانيين، بحسب قوله.


وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة البريطانية أنها استجابت لطلب أمريكي باستخدام القواعد البريطانية لتسهيل إجراءات دفاعية محدودة ضد منشآت صاروخية إيرانية، قائلة إن إجراءاتها تركز على إنهاء خطر الهجمات الجوية والصاروخية ضد الحلفاء الإقليميين.

وفي إيران، أعلن الحرس الثوري شن هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وناقلات نفط في مضيق هرمز، فضلا عن شن العملية التاسعة من "الوعد الصادق" باستهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة.

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى وعشرات القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.
الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324547

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
19°-12
21°-13
18°-14
17°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>