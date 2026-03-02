سلطنة عمان: تعرض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق مسير

تعرضت ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر مارشال لهجوم بواسطة زورق مسير، وذلك على بعد 52 ميلا بحريا من السواحل العمانية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسية، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم، بينما تم إخلاء طاقم الناقلة بالتنسيق مع مركز الأمن البحري.وأوضحت أن إحدى سفن أسطول البحرية السلطانية العمانية تتابع حالة الناقلة المتضررة، وأصدرت التحذيرات اللازمة للسفن العابرة في المنطقة البحرية ذاتها.