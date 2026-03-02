إصابة 19 شخصا على الأقل في الكويت اليوم جراء هجمات إيرانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 19 شخصا على الأقل اليوم، 2 مارس، جراء هجمات إيرانية على الكويت.ووفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، نُشر على منصة "أكس": "سُجّلت 19 إصابة جديدة اليوم الاثنين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية أسقطت عن طريق الخطأ ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 15 إي"، مؤكدة أن أفراد الطواقم على قيد الحياة.وأكد البنتاغون أن جميع أفراد الطواقم وعددهم 6 قفزوا بالمظلات وهم في حالة مستقرة، مشيراً إلى فتح تحقيق في الأسباب.وفي 2 مارس تعرضت السفارة الأمريكية في الكويت لهجوم بطائرة مسيرة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.