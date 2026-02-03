وزارة العدل الأمريكية تسحب آلاف الوثائق المرتبطة بقضية إبستين بعد كشف بيانات حساسة لضحايا

وكالات -

أعلنتأنها سحبت آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بقضية المجرم الجنسي، وذلك عقب شكاوى تقدّم بها محامون أمام قاضٍ في نيويورك بشأن كشف معلومات حساسة تمسّ ضحايا محتملين.وجاء هذا الإجراء بعد تأكيد محامين أن حياة نحو«انقلبت رأسًا على عقب» نتيجة أخطاء في حجب المعطيات الشخصية ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات المتعلقة بالقضية.وتبيّن أن بعض المواد التي نُشرت بالخطأ تضمنت، إلى جانبلم يتم حجبها أو طمسها بشكل كامل. وأرجعت وزارة العدل ذلك إلىوفي رسالة وجّهها المدعي الأمريكيإلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المتعلقة بإبستين وشريكته، أكد أن الوزارة أزالت تقريبًا جميع المواد التي حدّدها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى «عدد كبير» من الوثائق التي بادرت الحكومة نفسها بسحبها بعد مراجعة داخلية.وأوضح كلايتون أن وزارة العدل، وذلك استجابة لمطالب الضحايا ومحاميهم. وبموجب الآلية الجديدة، يتم، ثم مراجعتها قبل إعادة نشر نسخة منقحة، في أجل يُقدّر بينوكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد تقدما، يوم الأحد، بطلب إلى المحكمة من أجل، على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب الأسماء والمعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف على الضحايا.كما أرفقتيعرّفن أنفسهن كضحايا لإبستين تعليقات مكتوبة ضمن رسالة موجهة إلى القاضي. وذكرت إحداهن أن نشر السجلات كان «مهددًا للحياة»، فيما أفادت أخرى بتلقيهابعد أن تضمنبياناتها المصرفية الخاصة، ما اضطرها إلى محاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.من جهته، قال، في مقابلة مع برنامجعلى شبكة، إن أخطاء متفرقة وقعت أثناء عملية تنقيح الوثائق، مؤكدا أن وزارة العدل تحركت بسرعة لمعالجتها.وأضاف بلانش أن الوزارة تقوم بتصحيح أي خطأ فور التبليغ عنه من قبل الضحايا أو محاميهم، مشددًا على أن الحالات المسجلة «لا تتجاوزمن إجمالي المواد المنشورة»، وفق تعبيره.