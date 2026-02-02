فتح مصعد النفايات بالخطأ: وفاة أستاذ تعليم ثانوي متقاعد تثير جدلًا

توفي أستاذ تعليم ثانوي متقاعد يُدعى، أصيل ولاية بنزرت، بعد سقوطه داخل مصعد نفايات بأحد المستشفيات، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات حول ظروف السلامة داخل المؤسسات الاستشفائية.وتعود أطوار الحادثة، وفق ما أفاد به أحد أفراد عائلة الفقيد في تصريح لبرنامج، إلى توجه الأستاذ المتقاعد إلى المستشفى بعد شعوره بآلام على مستوى الظهر، حيث تقرر إبقاؤه تحت المراقبة الطبية لإجراء فحوصات إضافية، قبل أن يُسجّل اختفاؤه داخل المؤسسة الصحية.وبحسب الرواية نفسها، فقد استمر البحث عن الفقيد قرابة، شملت عمليات تفقد داخل المستشفى وعدد من المؤسسات الصحية الأخرى، إلى جانب إشعار الوحدات الأمنية وتقديم بلاغ في الغرض، قبل أن يتم العثور عليهوأفادت العائلة بأنها أُبلغت لاحقًا بأن المصعد الذي سقط فيه الفقيد، ولا يُفترض أن يكون متاحًا للاستعمال من قبل العموم، مؤكدة في المقابل أنإلى حد الآن، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.وأكد المتحدث باسم العائلة ثقته في أن الأبحاث التي باشرتها الجهات المعنية ستُفضي إلى تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى، مشددًا على أن الفقيد كان في حالة صحية عادية ويتمتع باستقلالية تامة في قضاء شؤونه اليومية.وقد خلّفت الحادثة حالة منحول إجراءات السلامة، خاصة ما يتعلق بتأمين المصاعد داخل المستشفيات ومنع الولوج غير المراقب إلى المرافق الخطرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.