وفاة طبيب مقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة إثر سقوطه من مصعد معطب ووزارة الصحة تفتح تحقيقا في الغرض

وات -

توفي مساء الخميس طبيب مقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة إثر سقوطه من مصعد معطب، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، في بلاغ، أكدت فيه فتح تحقيق إداري في الحادثة وتمثلت صورة هذه الحادثة الأليمة، حسب البلاغ الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، في سقوط الطبيب الشاب من علو فاق 10 أمتار إثر إنزلاق ساقيه من مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة.وأكدت الوزارة أنه " سيتم فتح تحقيق إداري فوري بالتوازي مع البحث الجنائي وذلك بهدف تحديد المسؤوليّات وكشف الإخلالات وتفادي تكرارها" .ونعت الوزارة في بلاغها الفقيد مقدمة تعازيها إلى عائلته وذويه وسائر زملائه.