تونس تشارك في المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة العالمية للتجارة وتعزز حضور منتجاتها في إفريقيا

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 16:20
      
شاركت تونس، ممثلةً بوفد برئاسة وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوزاري 14 للمنظمة العالمية للتجارة، الخميس المنقضي.
                               
وتشكل هذه المشاركة فرصة لطرح أولويات تونس وتعزيز حضورها في مسار إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، مع العمل على توظيف الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما افاد به وزير التجارة.

 
وتم خلال المؤتمر الوزاري مناقشة عدد من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول الأعمال، وعلى رأسها إصلاح منظمة التجارة العالمية ودعم التنمية وتطبيق المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا وآلية اتخاذ القرارات داخل المنظمة بالإضافة إلى إصلاح قواعد التجارة في المجال الفلاحي وجهاز تسوية النزاعات. وقد شارك عبيد في الجلسات الوزارية المخصصة للتباحث حول هذه المسائل، حسب بلاغ صادر عن الوزارة السبت.
 

وعلى هامش المؤتمر، وفي إطار دعم حضور المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية عموما، والسوق الكامرونية على وجه الخصوص، أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات على افتتاح الأيام التجارية التونسية بالكامرون، المنظمة بالتنسيق مع سفارة تونس في الكامرون، ومركز النهوض بالصادرات والقطاع الخاص.
 
وشهدت الفعاليات لقاءات للوزير مع رجال أعمال تونسيين متواجدين في مدينة دوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين المحليين لتعزيز الصادرات وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين على المستوى الثنائي ومع الدول المجاورة.
 
والتقى الوزير، في إطار التعاون الاقتصادي، ممثل شركة كاميرونية رائدة في مجال الإنتاج والتصدير والنقل الدولي للمنتجات الفلاحية، وقد أبدى مسؤولوها رغبتهم في تعزيز التعاون مع تونس وتلبية احتياجاتها من عدد من المواد، والمساهمة في تسهيل الجوانب اللوجستية، في ظل غياب خطوط نقل بحري مباشرة بين تونس ودول القارة الإفريقية، بما يعزز نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية والإفريقية بشكل خاص.
 
كما أجرى أعضاء الوفد التونسي لقاءات ثنائية مع وفود عدد من الدول المشاركة، من بينها سلطنة عمان وتنزانيا وموريتانيا، تم خلالها التطرق إلى سبل التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول المسائل المطروحة على المؤتمر الوزاري للمنظمة.
