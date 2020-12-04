نقابة الأطباء بجندوبة " 5 مصاعد معطلة في المستشفى ووزير الصحة وعد منذ شهرين بإصلاحها"

قال كاتب عام نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بجندوبة بشير السعيدي، خلال مداخلته عبر امواج اذاعة "موزاييك" صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، أن الطبيب المقيم في الجراحة العامة بدر الدين توفي بعد سقوطه من الطابق الخامس إلى الطابق الأرضي في مصعد معطل كان موصولا بالكهرباء مما جعل بابه يُفتح أمام الطبيب.وقال كاتب عام النقابة "الطبيب المقيم كان على عجل متوجها لمريض في قسم الاستعجالي، ولم يتفطن إلى أن المصعد خال لعدم وجود أي إشارة أو علامة لذلك وهو ما تسبب في سقوطه ووفاته.وشدد كاتب عام نقابة الأطباء، على أن النقابة أعلمت وزير الصحة فوزي المهدي بحالة المصاعد المعطلة في المستشفى، وهي 5 مصاعد لا يعمل منها سوى مصعد وحيد.واضاف ''في جلسة مع وزير الصحة منذ 3 سبتمبر 2020 في مجلس جهوي للصحة، وعدنا بأن يتم اصلاح المصاعد في شهر نوفمبر ولم يتم ذلك''.وقال ''المستشفى الجهوي بجندوبة يعاني نقائص عدة أعلمنا بها الوزير ووعدنا بحلّها ولم يحقق من ذلك شيء'' مؤكدا دخول المستشفى في إضراب منذ أمس، قائلا ''سلطة الإشراف وكل المسؤولين يتحملون المسؤولية في ما حدث".وكان طبيب مقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة توفي مساء الخميس إثر سقوطه من مصعد معطب وتمثلت صورة هذه الحادثة الأليمة، حسب بلاغ وزارة الصحة في سقوط الطبيب الشاب من علو فاق 10 أمتار إثر إنزلاق ساقيه من مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة.