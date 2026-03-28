تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس صباح الأحد

أفادت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة من صباح غد الاحد بعدة مناطق من ولاية صفاقس، وهي مدينة عقارب والمراعنية ومنطقة الصغار ومدينة محرس ومدينة الغريبة ومدينة الصخيرة.وأوضحت الشركة أن هذه الاضطرابات ستكون تبعا لأشغال الصيانة التي برمجتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خطوطها ذات الضغط المتوسط والمنخفض، والتي سينجر عنها انقطاع في التيار الكهربائي على محطتي الضخ سيدي العلوش والبئر العميقة سيدي العلوش يوم الاحد 29 مارس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعدة الثالثة بعد الزوال