اتحاد بن قردان: ادام الطاوس يغادر الفريق

Publié le Lundi 02 Février 2026
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان مساء اليوم الاثنين عن مغادرة الظهير الايسر ادم الطاوس الفريق لخوض تجربة جديدة مع نادي الخالدية البحريني وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان ادام الطاوس قد عزز صفوف اتحاد بن قردان خلال شهر سبتمبر 2024 في شكل عقد إنتقال حر قادما من النادي الإفريقي.
ويحتل اتحاد بن قردان المرتبة الثامنة في جدول التريب العام للبطولة ب24 نقطة.
