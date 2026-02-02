اتحاد بن قردان: ادام الطاوس يغادر الفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69810b905aa2b5.42142711_omqknhjlgpfei.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان مساء اليوم الاثنين عن مغادرة الظهير الايسر ادم الطاوس الفريق لخوض تجربة جديدة مع نادي الخالدية البحريني وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان ادام الطاوس قد عزز صفوف اتحاد بن قردان خلال شهر سبتمبر 2024 في شكل عقد إنتقال حر قادما من النادي الإفريقي.

ويحتل اتحاد بن قردان المرتبة الثامنة في جدول التريب العام للبطولة ب24 نقطة.