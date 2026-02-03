Babnet   Latest update 09:51 Tunis

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحدد آجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6981b0e90a13a4.40018271_lnmfkjpeihqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 09:23
      
أعلنت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، في بلاغ لها، عن تحديد أربعة آجال لخلاص معاليم الجولان لسنة 2026، تمتد من شهر فيفري إلى غاية شهر ماي القادم.

الآجال المحددة

* 05 فيفري 2026:
يهمّ السيارات التي يملكها أشخاص معنويون، بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، باستثناء السيارات الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عن طريق الإيجار المالي.


* 05 مارس 2026:
يخصّ السيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية زوجية.

* 06 أفريل 2026:
يهمّ السيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية فردية، إضافة إلى الدراجات النارية
(تم تمديد الأجل إلى يوم الاثنين 06 أفريل باعتبار أن يوم 05 أفريل يوافق يوم أحد).

* 05 ماي 2026:
يخصّ السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

طرق الخلاص

وأفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بأنه يمكن خلاص معاليم الجولان:

* عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:
taxe-circulation.finances.gov.tn
* أو مباشرة لدى القباضات المالية.

دعوة للتثبت

كما دعت أصحاب السيارات إلى:

* التثبت من وضعياتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية،
* والتثبت من وضعية المخالفات المرورية عبر الموقع:
amendes.finances.gov.tn (بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي)،
* أو الاتصال بـ مركز النداء على الرقم 81100700 بخصوص الخطايا العادية.
