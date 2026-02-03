الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحدد آجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2026

الآجال المحددة





طرق الخلاص



دعوة للتثبت



أعلنتبوزارة المالية، في بلاغ لها، عن تحديدلخلاص، تمتد من شهر فيفري إلى غاية شهر ماي القادم.يهمّ السيارات التي يملكها، بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، باستثناء السيارات الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عن طريق الإيجار المالي.يخصّ السيارات التي يملكهاوذاتيهمّ السيارات التي يملكهاوذات، إضافة إلى(تم تمديد الأجل إلى يوم الاثنين 06 أفريل باعتبار أن يوم 05 أفريل يوافق يوم أحد).يخصّوالسيارات المقتناة في إطاروأفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بأنه يمكن خلاص معاليم الجولان:عبر الموقع الإلكتروني:taxe-circulation.finances.gov.tn* أولدى القباضات المالية.كما دعت أصحاب السيارات إلى:* التثبت من وضعياتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب* والتثبت من وضعيةعبر الموقع:amendes.finances.gov.tn (بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي)،* أو الاتصال بـعلى الرقمبخصوص الخطايا العادية.