وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب اطباء بياطرة وصيادلة

اعلنت وزارة الصحة، بمقتضى قرارات صادرة عن وزير الصحة ومصادق عليها من رئاسة الحكومة مؤرخة في 2 فيفري 2026، عن فتح مناظرات خارجية بالشهادات والاعمال لانتداب كفاءات طبية مختصة لتعزيز المؤسسات الصحية العموميةوتفتح الوزارة يوم 26 مارس 2026 والايام الموالية مناظرة بالشهادات والاعمال لانتداب سبعة ( صيادلة مختصين للصحة العمومية بعنوان كامل الوقتوتأتي هذه المناظرة طبقا لاحكام الأمر الحكومي عدد 771 بسنة 2019 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلط الطبي للاستشفائيين الصحيينوقد حددت الوزارة تاريخ 26 فيفري 2026 كآخر أجل لغلق سجل الترشحات لهذه المناظرةوفي سياق متصل، تقرر فتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والاشغال والتربصات لانتداب (2) اطباء بياطرة صحيينوتفتح هذه المناظرة يوم 31 مارس 2026 والايام الموالية على ان يغلق باب الترشحات يوم 27 فيفري 2026 .وتستند هذه المناظرة الى الامر عدد 2453 لسنة 2006 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك المشترك للاطباء البياطرة الصحيين