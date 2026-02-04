Babnet   Latest update 09:55 Tunis

وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب اطباء بياطرة وصيادلة

Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 09:41
      
اعلنت وزارة الصحة، بمقتضى قرارات صادرة عن وزير الصحة ومصادق عليها من رئاسة الحكومة مؤرخة في 2 فيفري 2026، عن فتح مناظرات خارجية بالشهادات والاعمال لانتداب كفاءات طبية مختصة لتعزيز المؤسسات الصحية العمومية

انتداب 7 صيادلة مختصين


وتفتح الوزارة يوم 26 مارس 2026 والايام الموالية مناظرة بالشهادات والاعمال لانتداب سبعة ( صيادلة مختصين للصحة العمومية بعنوان كامل الوقت


وتأتي هذه المناظرة طبقا لاحكام الأمر الحكومي عدد 771 بسنة 2019 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلط الطبي للاستشفائيين الصحيين

وقد حددت الوزارة تاريخ 26 فيفري 2026 كآخر أجل لغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة


انتداب أطباء بياطرة صحيين


وفي سياق متصل، تقرر فتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والاشغال والتربصات لانتداب (2) اطباء بياطرة صحيين

وتفتح هذه المناظرة يوم 31 مارس 2026 والايام الموالية على ان يغلق باب الترشحات يوم 27 فيفري 2026 .

وتستند هذه المناظرة الى الامر عدد 2453 لسنة 2006 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك المشترك للاطباء البياطرة الصحيين

