تزامنًا مع عيد الحب: نقابة بائعي الورد تطالب بتخصيص فضاء مؤقت إثر تضرر محلاتهم
بائعي الورد يطالبون بتغيير مكان نشاطهم مؤقتًا بعد تضرر محطة TGMطالب عبد الكريم بن صالح، رئيس نقابة بائعي الورد، اليوم الأربعاء، بتغيير مكان عمل الباعة بصفة وقتية، وذلك إثر غمر مياه الأمطار لمحطة TGM التي يزاولون بها نشاطهم، مما حال دون وصول الحرفاء وأثّر بشكل مباشر على النشاط التجاري.
وأوضح بن صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة أف أم، أن الوضعية الحالية أصبحت تعيق العمل، مشيرًا إلى أن الزبائن لم يعودوا قادرين على الوصول إلى محلات بائعي الورد بسبب تراكم المياه.
وأضاف أن الحل المؤقت يتمثل في ترخيص من البلدية يسمح لبائعي الورد بالانتقال إلى وسط الشارع بصفة وقتية لممارسة نشاطهم، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بعيد الحب، بما يضمن استمرارية مورد رزقهم إلى حين عودة الظروف العادية.
