تزامنًا مع عيد الحب: نقابة بائعي الورد تطالب بتخصيص فضاء مؤقت إثر تضرر محلاتهم

بائعي الورد يطالبون بتغيير مكان نشاطهم مؤقتًا بعد تضرر محطة TGM



طالب، رئيس نقابة بائعي الورد، اليوم الأربعاء،، وذلك إثرالتي يزاولون بها نشاطهم، مما حال دون وصول الحرفاء وأثّر بشكل مباشر علىوأوضح بن صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامجعلى، أن الوضعية الحالية أصبحت تعيق العمل، مشيرًا إلى أنوأضاف أنيتمثل فييسمح لبائعي الورد بالانتقال إلىلممارسة نشاطهم، خاصة مع، بما يضمن استمرارية مورد رزقهم إلى حين عودة الظروف العادية.