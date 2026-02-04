اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة أصبحت تتمتع بامتيازات صندوق تنمية القدرة التنافسية في إطار برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات.ويأتي هذا الاجراء على إثر مصادقة اللجنة الاستشارية للبرنامج عدد 297 على هذا المسار للحد من إلقاء المياه الملوثة الصادرة عن المؤسسات الصناعية بالبحر وشبكات التطهير دون معالجة، من خلال تشجيع أصحاب المؤسسات الصناعية على انجاز الاستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية والشريط الساحلي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.يشار إلى أنّ برنامج التأهيل الصناعي يمنح عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية امتيازات مالية ومنح لتشجيع المؤسسات الصناعية والمؤسسات بقطاع الخدمات المتصلة بالصناعة وذلك بنسبة تتراوح بين 10و 20 بالمائة للاستثمارات المادية و70 بالمائة للاستثمارات غير المادية لبرنامج التأهيل.