سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة

تتواصل بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانورما تنشيطية، التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء ببادرة من دار الثقافة الطاهر لبيب وتضمنت عروضا تنشيطية وموسيقية وسينمائية وورشات وحملات تحسيسية.وبينت مديرة دار الثقافة سالمة عبد الرحمان في تصريح لصحفي "وات" ان هذه التظاهرة موجهة الى الأطفال والتلاميذ بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني، وهي تحتوي على فقرات متنوعة تجمع بين الورشات والعروض المسرحية والسينمائية بالإضافة الى التحسيس والتوعية من خلال التركيز على محوري السلامة المرورية ورسكلة النفايات.وتم خلال اليوم الأول تقديم العاب ومسابقات ثقافية حول قواعد المرور بالإضافة الى عرض مسرحي قصير حول احترام إشارات المرور وعرض سينمائي للأطفال بعنوان "سلطان والنجمة الهاربة" في حين تفتتح اليوم الأربعاء العديد من الورشات الخاصة بالإعلامية الموجهة للطفل والمطالعة والرسم والتلوين حول البيئة الى جانب عرض شريط سينمائي للأطفال "علي والتنين الأخضر".وتتواصل الورشات خلال اليوم الاختتامي (يوم غد الخميس) مع عرض ومضات تحسيسية حول أهمية الرسكلة في المحافظة على المحيط والبيئة وطرق المحافظة على المحيط ورسكلة النفايات.