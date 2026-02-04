Babnet   Latest update 16:28 Tunis

سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 16:12 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تتواصل بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانورما تنشيطية، التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء ببادرة من دار الثقافة الطاهر لبيب وتضمنت عروضا تنشيطية وموسيقية وسينمائية وورشات وحملات تحسيسية.
وبينت مديرة دار الثقافة سالمة عبد الرحمان في تصريح لصحفي "وات" ان هذه التظاهرة موجهة الى الأطفال والتلاميذ بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني، وهي تحتوي على فقرات متنوعة تجمع بين الورشات والعروض المسرحية والسينمائية بالإضافة الى التحسيس والتوعية من خلال التركيز على محوري السلامة المرورية ورسكلة النفايات.
وتم خلال اليوم الأول تقديم العاب ومسابقات ثقافية حول قواعد المرور بالإضافة الى عرض مسرحي قصير حول احترام إشارات المرور وعرض سينمائي للأطفال بعنوان "سلطان والنجمة الهاربة" في حين تفتتح اليوم الأربعاء العديد من الورشات الخاصة بالإعلامية الموجهة للطفل والمطالعة والرسم والتلوين حول البيئة الى جانب عرض شريط سينمائي للأطفال "علي والتنين الأخضر".

وتتواصل الورشات خلال اليوم الاختتامي (يوم غد الخميس) مع عرض ومضات تحسيسية حول أهمية الرسكلة في المحافظة على المحيط والبيئة وطرق المحافظة على المحيط ورسكلة النفايات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323128

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-12
20°-13
17°-11
16°-8
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>