اطلاق برنامج حملات استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة من 31 جانفي الى 8 فيفري 2026 بجزيرة جربة
أطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بجربة ميدون بالشراكة مع بلدية جربة ميدون، برنامج حملات استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة وذلك من 31 جانفي المنقضي الى غاية 8 فيفري الجاري
وتندرج هذه المبادرة التي تحمل شعار " معا نصنع التغيير ..ومعا نحمي بيئتنا" في اطار التزام مكونات المجتمع المدني بخدمة المجتمع وسعيها الدائم الى الانخراط في المجهود الوطني من أجل بيئة نظيفة ومستدامة
وتهدف هذه الحملة الى تشريك المواطنين والشباب والجمعيات والمتطوعين في الحفاظ على جمال المدينة ونظافتها باعتبارها مسؤولية جماعية
وكانت بلدية جربة حومة السوق، قد أعلنت عن تنظيم الدورة الثانية من "يوم البيئة ببلدية جربة حومة السوق " بدائرة مزراية يوم الاحد 8 فيفري الجاري، من أجل مزيد ترسيخ السلوك المواطن تجاه محيطه والتحسيس والتوعية في مجال الرقي بالوضع البيئي
ويتضمن البرنامج تنفيذ التدخلات البيئية من نظافة وصيانة وتجميل بكامل المنطقة
وتندرج هذه المبادرة التي تحمل شعار " معا نصنع التغيير ..ومعا نحمي بيئتنا" في اطار التزام مكونات المجتمع المدني بخدمة المجتمع وسعيها الدائم الى الانخراط في المجهود الوطني من أجل بيئة نظيفة ومستدامة
وتهدف هذه الحملة الى تشريك المواطنين والشباب والجمعيات والمتطوعين في الحفاظ على جمال المدينة ونظافتها باعتبارها مسؤولية جماعية
وكانت بلدية جربة حومة السوق، قد أعلنت عن تنظيم الدورة الثانية من "يوم البيئة ببلدية جربة حومة السوق " بدائرة مزراية يوم الاحد 8 فيفري الجاري، من أجل مزيد ترسيخ السلوك المواطن تجاه محيطه والتحسيس والتوعية في مجال الرقي بالوضع البيئي
ويتضمن البرنامج تنفيذ التدخلات البيئية من نظافة وصيانة وتجميل بكامل المنطقة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323137