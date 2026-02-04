اطلاق برنامج حملات استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة من 31 جانفي الى 8 فيفري 2026 بجزيرة جربة

أطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بجربة ميدون بالشراكة مع بلدية جربة ميدون، برنامج حملات استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة وذلك من 31 جانفي المنقضي الى غاية 8 فيفري الجاريوتندرج هذه المبادرة التي تحمل شعار " معا نصنع التغيير ..ومعا نحمي بيئتنا" في اطار التزام مكونات المجتمع المدني بخدمة المجتمع وسعيها الدائم الى الانخراط في المجهود الوطني من أجل بيئة نظيفة ومستدامةوتهدف هذه الحملة الى تشريك المواطنين والشباب والجمعيات والمتطوعين في الحفاظ على جمال المدينة ونظافتها باعتبارها مسؤولية جماعيةوكانت بلدية جربة حومة السوق، قد أعلنت عن تنظيم الدورة الثانية من "يوم البيئة ببلدية جربة حومة السوق " بدائرة مزراية يوم الاحد 8 فيفري الجاري، من أجل مزيد ترسيخ السلوك المواطن تجاه محيطه والتحسيس والتوعية في مجال الرقي بالوضع البيئيويتضمن البرنامج تنفيذ التدخلات البيئية من نظافة وصيانة وتجميل بكامل المنطقة