Ooredoo Tunisie Sponsor Officiel du Champion du monde Mohamed Khalil Jendoubi

Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 12:50
      
Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a annoncé la signature d’un partenariat de sponsoring avec le champion de taekwondo Mohamed Khalil Jendoubi, dans le cadre de sa politique de soutien aux sportifs tunisiens de haut niveau et de promotion de l’excellence nationale sur la scène internationale.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse en présence notamment de Eyas Assaf, directeur général de l’opérateur, de représentants de l’entreprise, de Mehrez Boussayane, président du Comité National Olympique Tunisien, et de Sami Ouni, président de la Fédération Tunisienne de Taekwondo.


Un palmarès international confirmé

Né à Tebourba en 2002, Mohamed Khalil Jendoubi s’est imposé parmi l’élite mondiale du taekwondo. Il s’est révélé au grand public avec sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans la catégorie des -58 kg. Il a ensuite décroché le bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la même catégorie.


En 2025, il a franchi un nouveau cap en remportant l’or aux Championnats du monde de taekwondo à Wuxi, en Chine, dans la catégorie des -63 kg, confirmant sa régularité au plus haut niveau. Son parcours comprend également plusieurs titres africains et des participations remarquées dans des compétitions majeures.

Un partenariat axé sur l’excellence

Ce sponsoring s’inscrit dans la stratégie de Ooredoo Tunisie de soutien au sport national. L’opérateur met en avant un historique de partenariats sportifs, incluant des clubs de football, l’accompagnement de la joueuse de padel Dora Chamli, ainsi que l’organisation d’événements grand public.

Selon Eyas Assaf, ce partenariat vise à encourager les modèles de réussite sportive et à inspirer la jeunesse tunisienne. De son côté, Mohamed Khalil Jendoubi a indiqué que ce soutien constitue un facteur de motivation supplémentaire dans sa préparation aux prochaines échéances internationales.

À travers cette collaboration, Ooredoo Tunisie entend contribuer à l’encadrement sportif de haut niveau de l’athlète et soutenir son parcours dans les compétitions à venir, tout en renforçant la place du sport comme levier d’impact positif au sein de la société.
