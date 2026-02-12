الاقتراب من فهم سرّ تفرّد الأرض بالحياة دون غيرها









تحوم في الكون قرابةقد تكون صالحة لاحتضان الحياة، وفق تقديرات فلكية حديثة. غير أن السؤال الجوهري لا يزال قائما: لماذا ازدهرت الحياة على الأرض تحديدا دون غيرها؟ورغم الاعتقاد السائد بأن وجوديكفي لقيام الحياة، تكشف أبحاث علمية جديدة أن المسألة أكثر تعقيدا، وأن الأمر يرتبط بعوامل كيميائية دقيقة تعود إلى مرحلة تكوّن الكوكب ذاته.لطالما اعتبر العلماء أن الحياة كما نعرفها تحتاج إلى ستة عناصر كيميائية أساسية:غير أن دراسة صادرة عن باحثين من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ونُشرت في مجلة Nature Astronomy، شددت على الأهمية الحاسمة لعنصريخلال مرحلة تشكّل لبّ الكوكب.ويُعدّعنصرا أساسيا في تركيب، في حين يلعبدورا رئيسيا في تكوينالتي تقوم عليها الخلايا. ومن هنا تتعقّد مسألة نشوء الحياة، إذ يرتبط السؤال العلمي المركزي بما إذا كانت البروتينات أم الأحماض النووية قد ظهرت أولا.تشير الدراسة إلى أن مرحلةتمثل نقطة التحول الأساسية. فقد كان توازن الأكسجين أثناء تشكّل الأرض عاملا دقيقا للغاية.قبل نحو، انهارت سحابة من الغبار والغاز الكوني لتتشكل الشمس والكواكب. ومع بدء عملية التمايز الكوكبي، غاصت المعادن الثقيلة نحو المركز لتشكّل اللب، بينما تكوّنت القشرة والوشاح من المواد الأخف.وتبيّن أن:يؤدي إلى انجراف الفوسفور نحو اللب، ما يحرمه من البقاء في الطبقات السطحية حيث يمكن أن يساهم في نشوء الحياة.تتسبب في فقدان النيتروجين إلى الفضاء.أما الأرض، فقد حافظت علىأبقى الفوسفور والنيتروجين في طبقاتها الخارجية، ما أتاح الظروف اللازمة لظهور الحياة.توضح النتائج أن موقع الأرض لم يكن مثاليا فقط من الناحية الحرارية، بل كذلك من الناحية الكيميائية. فقد توفرت العناصر الضرورية للحياة في الوقت نفسه، ضمن نطاق ملائم.في المقابل، لم يقع كوكب المريخ ضمن هذا النطاق الكيميائي، إذ لم تتوافر فيه كميات كافية من الفوسفور أو النيتروجين لدعم نشوء الحياة بالشكل المعروف.تقليديا، تُعرّفبأنها النطاق المحيط بالنجم الذي يسمح بوجودعلى سطح الكوكب. فإذا اقترب الكوكب أكثر من اللازم تبخر الماء، وإذا ابتعد كثيرا تجمّد.غير أن الدراسة تدعو إلى توسيع هذا المفهوم ليشملإلى جانب البعد الحراري، مؤكدة أن البحث عن حياة خارج الأرض ينبغي أن يراعي تركيبة العناصر خلال تشكّل الكوكب، لا موقعه فحسب.وبما أن الكواكب تتكوّن من المادة نفسها التي يتكوّن منها نجمها المضيف، فإن التركيز علىقد يساعد علماء الفلك في تضييق نطاق البحث عن عوالم قادرة على احتضان الحياة.وتفتح هذه النتائج الباب أمام مقاربة جديدة لفهم سرّ تفرّد الأرض، عبر الجمع بين الفيزياء الفلكية والكيمياء الكوكبية في دراسة نشوء الحياة في الكون.