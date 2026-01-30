وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026

أعلنت وزارة التربية التونسية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة،في امتحان الباكالوريا دورة 2026، وذلك لفائدة جميع المترشحين بالمؤسسات التربوية العمومية وفي مختلف الشعب.وتنطلق الاختبارات يومبإجراء اختبار مادةفي شعبة علوم الإعلامية.ويُجرى يوماختبار مادة الإعلامية لفائدة شعبأما يوم، فيُخصص لاختبار مادة الإعلامية في شعبة، على أن يُنظم يوماختبار المادة نفسها لفائدة شعبتيوتُختتم هذه الاختبارات التطبيقية يومباختبار مادةفي شعبة علوم الإعلامية.