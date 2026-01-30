Babnet   Latest update 18:27 Tunis

وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026
      
أعلنت وزارة التربية التونسية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026، وذلك لفائدة جميع المترشحين بالمؤسسات التربوية العمومية وفي مختلف الشعب.

وتنطلق الاختبارات يوم السبت 16 ماي 2026 بإجراء اختبار مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلومات في شعبة علوم الإعلامية.


ويُجرى يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 اختبار مادة الإعلامية لفائدة شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية.


أما يوم الأربعاء 20 ماي 2026، فيُخصص لاختبار مادة الإعلامية في شعبة الاقتصاد والتصرف، على أن يُنظم يوم الخميس 21 ماي 2026 اختبار المادة نفسها لفائدة شعبتي الآداب والرياضة.

وتُختتم هذه الاختبارات التطبيقية يوم السبت 23 ماي 2026 باختبار مادة الخوارزميات والبرمجة في شعبة علوم الإعلامية.
