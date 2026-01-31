المنستير: تنظيم اليوم الصحي الرابع بالمكنين يوم 8 فيفري القادم تحت شعار "الصحة للجميع وبالجميع"

المنستير 31 جانفي (وات/مكتب المنستير) - تنظّم جمعية صحة المكنين، يوم الأحد 08 فيفري القادم، فعاليات اليوم الصحي المفتوح الرابع بالمكنين دورة المرحوم عميد الأطباء الدكتور سليم بن صالح بالمدرسة الإعدادية الطاهر الحداد بالمكنين تحت شعار "الصحة للجميع وبالجميع".وتنتظم هذه التظاهرة بالتعاون مع بلدية المكان، وكل من المستشفى الجهوي والدائرة الصحية بالمكنين، ودار الثقافة ودار الشباب بالمكنين، والمصائف والجولات، والكشافة التونسية، ويتضمن برنامجها تنظيم ورشات تحسيسية وتثقيفية وعيادات طبية مجانية متعددة الاختصاصات وورشات تثقيف صحي خاص بشهر رمضان.