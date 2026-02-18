القصرين: دار المسنين بالقصرين تشرف على تسليم وإيصال وجبات إفطار لعائلات محدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظّم

يساهم الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوميًا طيلة شهر رمضان المعظّم بحوالي 200 وجبة ساخنة في مائدة الإفطار التي تؤمّنها دار المسنين بالقصرين وتتولى تسليم الوجبات مباشرة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وإيصالها إلى منازل غير القادرين على التنقل خاصة من كبار السن وذوي الإعاقة.وأوضح كاتب عام الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالقصرين، الفالح الزيدي، في تصريح اعلامي، أنّ مائدة الإفطار تُنظَّم سنويًا بمبادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالقصرين، اعتمادًا على مواردها الذاتية وتبرعات أهل البر والإحسان، إلى جانب دعم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وأضاف المصدر ذاته أنّ المنتفعين من مائدة الإفطار ينتمون إلى معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور، مشيرًا إلى أن عدد الوجبات خلال السنة الماضية بلغ حوالي 300 وجبة يوميًا، بما يعكس تنامي الإقبال على المائدة.يُذكر أنه إلى جانب المائدة القارّة بدار المسنين، سيتم طيلة شهر رمضان تنظيم موائد إفطار يومية بمعتمديتي حاسي الفريد وحيدرة، بمعدل 100 وجبة ساخنة يوميًا بكل معتمدية، إضافة إلى إحداث مائدة جديدة هذا العام بمعتمدية حيدرة بطاقة 100 وجبة يوميًا، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الانتفاع وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.