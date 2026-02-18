كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني

الكلمة محل الجدل… روايات متضاربة



صورة الهاتف تضيف بعدًا جديدًا



تصعيد بعد المباراة



تحولت مواجهة ريال مدريد أمام بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا إلى محور جدل واسع، بعد اتهام النجم البرازيليلاعب بنفيكابتوجيه إساءة عنصرية له.وسجل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني، قبل أن يتجه للاحتفال أمام جماهير الفريق البرتغالي، ما أثار توترًا في المدرجات وعلى أرضية الميدان. غير أن الأزمة تصاعدت حين توجه اللاعب البرازيلي مباشرة إلى الحكم، مشيرًا إلى تعرضه لإساءة لفظية.الحكم فعّل بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من قبل، والذي ينص في مرحلته الأولى على إيقاف اللعب مؤقتًا، وسط أجواء مشحونة واحتجاجات متبادلة بين اللاعبين.عقب اللقاء، تحدثت تقارير عن أن بريستياني تلفظ بكلمة “قرد”، وهو ما نفاه معسكر بنفيكا، مؤكدًا أن الحديث كان في إطار مشادة عادية دون أي توصيف عنصري.وأظهرت لقطات البث التلفزيوني اللاعب الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء الحديث، ما زاد الغموض حول ما قيل. كما تداولت تقارير أنه كان يكرر كلمة “أخي”، في محاولة لتوضيح حديثه.في خضم الجدل، انتشرت صورة لهاتف بريستياني تُظهر خلفية تجمعه بفينيسيوس من مواجهة سابقة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على إعجابه بالنجم البرازيلي، دون أن يشكل ذلك دليلًا حاسمًا في القضية.أبدى فينيسيوس غضبه خلال اللقاء، خاصة بعد تعرضه لرشق بزجاجات مياه من بعض الجماهير قرب الراية الركنية. وعقب صافرة النهاية، كتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “سانتياغو برنابيو… نراكم هناك”، في إشارة إلى مواجهة الإياب.وأصدربيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع لاعبه، واصفًا الواقعة بـ“الجريمة” ومؤكدًا دعمه الكامل له.في المقابل، دافع مدرب بنفيكاعن ناديه، مشددًا على أن بنفيكا “لا يمكن أن يكون ناديًا عنصريًا”، معتبرًا أن التوتر جاء نتيجة احتفالات واستفزازات متبادلة، وأن مثل هذه الأجواء تتكرر في مباريات يكون فيها فينيسيوس حاضرًا.وتبقى الكلمة التي قيلت – إن ثبتت – محور التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الرسمية للجهات المختصة.