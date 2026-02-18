نادي الشباب السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الجزائري نور الدين زكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6995aa161a04c9.34772815_jlihkpefnoqgm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي الشباب السعودي في بيان له اليوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري نور الدين زكري بعقد يمتد لغاية نهاية الموسم.

وجاء تعيين نور الدين زكري على رأس الجهاز الفني للفريق بعد إنهاء مهام المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل بسبب تراجع النتائج آخرها الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية والعشرين من البطولة السعودية لكرة القدم.

ويحتل الشباب المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة قبل مواجهته المرتقبة أمام ضمك في الجولة المقبلة.