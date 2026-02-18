Babnet   Latest update 16:18 Tunis

الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية من 8 الى 14 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6995a9bca24445.81087290_qfknemhilojpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026
      
تنظم دار الثقافة النموذجية السليمانية تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية، وذلك من 8 الى 14 مارس المقبل
بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة


ويمثل هذا المهرجان السنوي مساحة فنية للقاء الاجيال والحوار الفني المتجدد يعكس ثراء الهوية الثقافية التونسية ويكرس مكانة الموسيقى كجسر بين الماضي والحاضر

وتعد هذه التظاهرة علامة ثقافية مسجلة بتونس العاصمة من خلال تقديم مزيج من العروض الفنية التي تراوح بين الأصالة والحداثة، مما يجعله وجهة مفضلة لعشاق الفن خلال شهر رمضان المعظم


كما تهدف الى إحياء المعالم التاريخية وتنشيط الليالي الرمضانية ودعم الموسيقى التونسية الأصيلة.

ويتضمن البرنامج أمسيات موسيقية راقصة وسهرات طربية تنبض بالاصالة وتجمع بين التراث والابداع المعاصر

ويواصل المهرجان مسيرته كأحد أبرز المواعيد الرمضانية الثقافية في المدينة العتيقة بتونس c
