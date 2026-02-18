الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية من 8 الى 14 مارس 2026

تنظم دار الثقافة النموذجية السليمانية تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية، وذلك من 8 الى 14 مارس المقبلبالمدينة العتيقة بتونس العاصمةويمثل هذا المهرجان السنوي مساحة فنية للقاء الاجيال والحوار الفني المتجدد يعكس ثراء الهوية الثقافية التونسية ويكرس مكانة الموسيقى كجسر بين الماضي والحاضروتعد هذه التظاهرة علامة ثقافية مسجلة بتونس العاصمة من خلال تقديم مزيج من العروض الفنية التي تراوح بين الأصالة والحداثة، مما يجعله وجهة مفضلة لعشاق الفن خلال شهر رمضان المعظمكما تهدف الى إحياء المعالم التاريخية وتنشيط الليالي الرمضانية ودعم الموسيقى التونسية الأصيلة.ويتضمن البرنامج أمسيات موسيقية راقصة وسهرات طربية تنبض بالاصالة وتجمع بين التراث والابداع المعاصرويواصل المهرجان مسيرته كأحد أبرز المواعيد الرمضانية الثقافية في المدينة العتيقة بتونس c