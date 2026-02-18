Babnet   Latest update 20:56 Tunis

المنستير: تقدّم أشغال تطوير مستشفى جمّال من محلي إلى جهوي بنسبة تناهز 85 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699601934a7555.56529350_fkgliojmphqen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 19:32
      
سجّلت أشغال مشروع تطوير المستشفى  المحلي بجمّال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي، تقدما ناهز 85 بالمائة، علما أن القيمة الجملية لهذا المشروع الرامي إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفى تقدّر بـ6 ملايين دينار متأتية من ميزانية الدولة.
 وتشمل مكوّنات المشروع توسعة قسم الجراحة بطاقة استيعاب إضافية تقدر بـ 20 سريرا، و3 قاعات جراحة، وغرفتين لما بعد الجراحة، ورفع طاقة استيعاب قسم التوليد بـ 15 سريرا، إضافة إلى غرفة عزل لحديثي الولادة، ورفع طاقة استيعاب قسم طب الأطفال بـ 16 سريرا، وإنشاء غرفتي حاضنات الأطفال، وفضاء لعب للأطفال، ورفع طاقة استيعاب قسم الطب العام بـ  42 سرير في جناحي الرجال والنساء، فضلا عن إحداث قاعات علاج، وغرف للمرضى، ومكاتب للاطباء والاعوان والمصالح الفنية، ومرافق أخرى.
يشار إلى أنّ والي المنستير عيسى موسى قد أدى أمس الثلاثاء، زيارة اطلع خلالها على مدى تقدّم أشغال  المشروع،  ومعاينة مواصفات الأشغال ، .ومدى مطابقتها للمعايير الفنية والتقنية المستوجبة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"

جدير بالذكر أن المستشفى المحلي بجمّال أحدث سنة 1958، ويمثّل نواة للخدمات الصحية بالمنطقة، من خلال إسداء خدماته لحوالي 130 الف ساكن في ثلاث معتمديات هي جمال و زرمدين و بني حسان.
وتوضح جداول النشاط السنوي للمستشفى سنة 2024 أن عدد أيام الاقامة به بلغت 5366 يوما بنسبة إشغال للأسرّة  بحوالي 58%، وقدّم قسم الاستعجالي ما يناهز 63 ألفا و625 عيادة، فيما بلغ عدد النساء المقيمات في قسم التوليد  313امرأةوعدد الولادات  133 ولادة، أمّا عدد العيادات المختصّة فقدّر بأكثر من 14 ألف عيادة، في بلغ عدد عيادات طب الاسنان  6 ألاف و842 عيادة ، كما تم انجاز حوالي  182 تحليلا بقسم التحاليل المخبرية في حين أنجز قسم التصوير ما يناهز 19469 تدخلا.
