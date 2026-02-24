Babnet   Latest update 13:45 Tunis

الرابطة الأولى: نضال اللطيف حكما لمباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d91f105f4e1.43609668_jolqfnpgmihke.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 12:55
      
أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الثلاثاء عن تعيين نضال اللطيف حكما للمباراة المؤجلة التي ستجمع غدا نجم المتلوي بضيفه الترجي الرياضي لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسيكون إلى جانب نضال اللطيف في إدارة المباراة ياسين السعداوي كحكم مساعد أول ومحمد الطرابلسي كحكم مساعد ثان وأمين الفقيّر كحكم رابع.

وفي غرفة "الفار"، تم تعيين فيما خالد قويدر بمساعدة رياض بوشلاغم.
يذكر أنّ الترجي الرياضي يتصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الافريقي أقرب الملاحقين فيما يحتل نجم المتلوي المركز السابع برصيد 26 نقطة.
ر/سمس
