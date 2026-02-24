بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج الجولة السابعة
تُجرى مباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة يومي 27 و28 فيفري 2026 وفق البرنامج التالي:
الجمعة 27 فيفري 2026* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس (13:00)
النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي
السبت 28 فيفري 2026* قاعة عيسى بن نصر – قليبية (13:00)
الأولمبي القليبي – مولدية بوسالم
* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس (14:00)
اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي
