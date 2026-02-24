الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكّر بالحوافز الجبائية والمالية للسيارات الكهربائية والهجينة

50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2030



إعفاءات جبائية وتخفيضات هامة



منحة 10 آلاف دينار ودعم بنكي



قطاع النقل يستهلك 30% من الطاقة



أكّدتأنّ الحكومة أقرت جملة منلدعم اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يعزّز جاذبيتها الاقتصادية والبيئية في السوق المحلية.وتندرج هذه الإجراءات، التي تسارعت خلال العامين الأخيرين، في إطار تسريع وتيرةوتقليص التبعية للمحروقات، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وضغط الفاتورة الطاقية.وأوضحت الوكالة، في تذكير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنّ تونس تسعى، عبر الإجراءات المضمّنة ضمن، إلى بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في توفيرفي أفق سنة، بالتوازي مع إرساء بنية تحتية تضمموزّعة على كامل تراب الجمهورية.شهدت المنظومة الجبائية الخاصة بالعربات الصديقة للبيئة مراجعة شاملة لخفض تكلفة الشراء سواء عند التوريد أو من السوق المحلية، ومن أبرز هذه الإجراءات:للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن منومن* تخفيضمنإلى* تخفيض معاليم التسجيل بالبطاقة الرمادية بنسبة* تخفيض معلوم الجولان السنوي بنسبةوتهدف هذه التخفيضات إلى تقليص الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية ونظيرتها التقليدية.دخل البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي حيّز التنفيذ مطلع سنة، ويتضمّن:* إسنادعن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المهنيين، على غرار أصحاب التاكسي الفردي في مرحلة نموذجية* تسهيلات بنكية عبر تغطية الدولة لجزء من الفوائض البنكية للقروض الموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع العائلات والمهنيين على الانخراط في هذا المساريُذكر أنّ قطاع النقل في تونس يمثّل حواليمن الاستهلاك النهائي للطاقة، وأكثر من، ما يجعل التحوّل نحو التنقل الكهربائي رافعة أساسية لتحقيق أهداف الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة الطاقية.