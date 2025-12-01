النسق البطيء لترويج السيارات الكهربائية في تونس… أقل من 400 سيارة إلى موفى أكتوبر 2025

شهدت السوق التونسية إقبالًا ضعيفًا على السيارات الكهربائية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، إذ لم يتجاوز عدد الوحدات المروّجة من قبل الوكلاء المعتمدين 398 سيارة فقط، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات.



أسعار مرتفعة تحدّ من الإقبال



غياب الامتيازات والحوافز



نقص محطات الشحن… وتعطّل كراس الشروط



خطوات حكومية… لكن دون أثر كبير



العلامات الأكثر مبيعًا



يرجع ضعف الإقبال، بحسب مسؤولين من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى، إذ يتراوح سعر الفئة الأدنى بين، فيما تتجاوز أنواع أخرى، وهو ما يجعلها خارج متناول أغلب الشرائح الاجتماعية.ويرى عدد من المختصين أن محدودية ترويج هذا الصنف من السيارات تعود أيضًا إلى:لوكلاء البيع.تشجع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.* ارتفاع كلفة المحركات التقليدية وقطع الغيار دون وجود سياسة واضحة لدفع المستهلك نحو البديل الكهربائي.ويُعدّ غياب شبكة شحن كهربائي واضحة على الطرقات أحد أهم العوائق أمام انتشار هذه السيارات. كماالخاص باعتماد محطات الشحن من قبل باعثين شبان، وهو ما جعل البنية التحتية غير جاهزة لاستيعاب هذا التحول.وكانت الحكومة قد أقرت في قانون المالية لسنة 2024:* تقليص الأداء على القيمة المضافة* مراجعة المعاليم الموظفة على معلوم الاستهلاككما تضمّنإجراءات إضافية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، في محاولة لتنشيط هذا السوق.وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، تصدرت قائمة المبيعات:بـبـبـفيما توزعت بقية المبيعات بين:لعلامة ألمانية أخرىلعلامة صينية ثانية* فيما لم تتجاوز بعض العلامات، وصولًا إلى سيارة واحدة فقط لعلامة إيطالية.