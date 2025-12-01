الكاف: تزويد الجهة بكميات جديدة من البذور الممتازة وتوقعات بالترفيع في نسق التزود بالمواد الكيميائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4dd9547a4f1.20686935_qohjpgelnifkm.jpg width=100 align=left border=0>

وصلت خلال الايام القليلة الماضية، كميات جديدة من البذور الممتازة الى ولاية الكاف، في انتظار وصول كميات أخرى تمثل باقي حصة الولاية، وذلك بالتوازي توقع الترفيع في نسق التزود بالمواد الكيميائية الضرورية لإنجاز الموسم، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي



وقال لعبيدي، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهة تحصلت خلال الأيام الماضية على حوالي 07 آلاف قنطار من البذور الممتاز، بما مكّن الى حد الآن، من تجاوز سقف 30 الف قنطار من جملة 48 الف قنطار سيقع تزويد الجهة بها وفقا للبرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض.









وأشار لعبيدي في سياق متصل، الى أنّ المجمع الكيميائي بقابس، وعد بدوره بتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي من مادتي ثاني الامونيتر الفسفوري (د.أ.ب) والرفيع 45، وذلك عبر الترفيع في نسق التزويد أسبوعيا بمضاعفة الكميات التي ستوجه للجهة خلال هذا الأسبوع والأيام القادمة.

واوضح بخصوص تقدم موسم البذر، أنّ المساحات المنجزة تجاوزت نسبة 50 بالمائة، مفسرا ضعف الانجاز بالأساس بتخوف الفلاحين من ضعف التساقطات المطرية التي حالت دون انجاز العديد من المساحات خاصة في جنوب الولاية، إضافة إلى النقص في التزود بالبذور الممتازة والمواد الكيميائية، على حد تعبيره.

وأشار لعبيدي في سياق متصل، الى أنّ المجمع الكيميائي بقابس، وعد بدوره بتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي من مادتي ثاني الامونيتر الفسفوري (د.أ.ب) والرفيع 45، وذلك عبر الترفيع في نسق التزويد أسبوعيا بمضاعفة الكميات التي ستوجه للجهة خلال هذا الأسبوع والأيام القادمة.واوضح بخصوص تقدم موسم البذر، أنّ المساحات المنجزة تجاوزت نسبة 50 بالمائة، مفسرا ضعف الانجاز بالأساس بتخوف الفلاحين من ضعف التساقطات المطرية التي حالت دون انجاز العديد من المساحات خاصة في جنوب الولاية، إضافة إلى النقص في التزود بالبذور الممتازة والمواد الكيميائية، على حد تعبيره.