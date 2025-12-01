الاتفاق ضمن مبادرة غرب المتوسط على إحداث فريق تقني للمهارات الزرقاء وإسناد رئاسته الى تونس

اختتمت نهاية شهر نوفمبر المنقضي ، أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي لمبادرة "واست ميد" (المبادرة البحرية في غرب المتوسط)، بالتزام قوي للدول العشرة لحوض غرب المتوسط ،بدعم اقتصاد أزرق مستدام وشامل وقادر على الصمود

واتفق المشاركون في أشغال هذه الدورة، على إنشاء فريق تقني اقليمي جديد مخصص ل" المهارات الزرقاء" أي مجموعة المهارات اللازمة للاقتصاد الأزرق، وذلك بهدف تعزيز الخبرة والتعاون في مجالات التكوين والشهادات والوظائف البحرية، وإسناد رئاسته لتونس تقديرا لالتزامها المستمر في تطوير الرأسمال البشري في القطاع البحري والساحلي.





ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا الفريق الذي سيضم خبراء دوليين خلال شهر فيفري 2026وتم، خلال حفل توزيع جوائز "واست ميد بروجاكت اووارد 2025"، تتويج الشركة التونسية الناشئة "بلوبسول" لابتكارها في مجال الطاقة الشمسية الموجهة للبنى التحتية المينائيةوقد انتظمت أشغال المؤتمر لأول مرة في تونس يوم 28 نوفمبر المنقضي وباشراف مشترك تونسي-برتغالي وبدعم من المفوضية الاوروبية، وذلك بحضور أكثر من 210 مشاركا من ضفتي المتوسط ومن ممثلي حكومات الدول المنخرطة في المبادرة ومنظمات إقليمية ووكالات متخصصة ومهنيي الصناعات البحرية وباحثين ورواد مؤسسات ناشئة وجمعيات ناشطة في القطاع البحري.ومكنت أشغال المؤتمر من تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مبادرة "واست ميد" وتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.وتناول النقاش جملة من المحاور من بينها بالخصوص التكوين والمهارات البحرية والانتقال الطاقي وازالة الكربون من النقل البحري والتخطيط البحري وتطوير التجمعات البحرية والابتكار الأزرق وحماية الأنظمة البيئة البحرية واليات تمويل الاقتصاد الزرق إضافة الى تعزيز التنسيق بين مبادرة " واست ميد" و"الميثاق الجديد من أجل المتوسط".وتعد مبادرة "واست ميد" ثمرة سنوات من الحواربين الدول العشر في منطقة غرب المتوسط المشاركة في حوار "5 زائد 5" الذي يضم خمس دول من الاتحاد الاوروبي وهي (فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا ومالطا) وخمس دول شريكة من الجنوب وهي (الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس)، وتساندها المفوضية الاوروبية في إطار متابعة الاعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط (2015) للمساهمة في تحقيق فضاء بحري آمن وبناء اقتصاد ازرق أكثر ذكاء وقدرة على الصمود وتحسين الحوكمة البحرية بغرب المتوسط.