جندوبة: بلدية حمام بورقيبة تشرع في جهر خنادق الطريق الموصلة إلى قرية الببوش

شرعت بلدية حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم التابعة لولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في تنفيذ حملة تستهدف جهر خنادق الطريق الرابطة بين قريتي الببوش وحمام بورقيبة وتنظيف مجارى المياه، ورفع الاشجار التي اسقطتها الرياح، أثر تهاطل كميات هامة من الأمطار بالجهة، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لبلدية حمام برقيبة.

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، قد دعت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر المنقضي، كافة بلديات الجهة بالعمل على رفع نسق التدخل خاصة في المناطق التي تشهد منذ ايام تهاطل كميات هامة من الامطار.

وكانت معتمديتي طبرقة وعين اراهم وكذلك بقية المعتمديات (بنسبة اقل)، قد عرفت خلال الاسبوع المنقضي نزول كميات من الامطار فاقت 62 مليمترا في عين دراهم و32 مليمترا في طبرقة.