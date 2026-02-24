القضاء يصدر أحكامًا في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 7 سنوات في حق صاحب شركة ومتهم ثانٍ، وذلك من أجل ممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية وغسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة.
كما شملت التهم التعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر، وفق ما ورد بملف القضية.
وقضت الدائرة أيضًا بتسليط خطايا مالية في حق 12 متهمًا آخرين، من بينهم فتيات، على خلفية تورطهم في نفس الملف.
كما شملت التهم التعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر، وفق ما ورد بملف القضية.
وقضت الدائرة أيضًا بتسليط خطايا مالية في حق 12 متهمًا آخرين، من بينهم فتيات، على خلفية تورطهم في نفس الملف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324190