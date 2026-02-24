Babnet   Latest update 13:45 Tunis

الدربالي يؤكد في لقائه بسفير مصر بتونس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d789358d2b2.67740569_pfjnkqihmogle.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 13:45
      
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، خلال لقائه، أمس الاثنين، بسفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن، أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة في دعم العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

وبين الدربالي أن هذا اللقاء يمثّل مناسبة متجدّدة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية، مجددا الحرص على مزيد تطويرها وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة ودعم الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة، وفق ما ورد في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الجهات.


وجدّد الدربالي، في جانب آخر، موقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا إلى الوقف الفوري للاعتداءات على غزة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام الشرعية الدولية. كما أكد تشبّث تونس بالحلّ الليبي–الليبي كخيار وحيد لتجاوز الأزمة في ليبيا الشقيقة وبناء دولة موحّدة ومستقرّة تحفظ سيادتها ووحدة ترابها.


ومن جهته، أكد سفير مصر بتونس، عمق العلاقات الثنائية وما تميزت به من تقارب ملحوظ وتشاور مستمر على مستوى قيادة البلدين وتطور متواصل على مختلف الأصعدة، مبرزا أهمية تعزيز هذا التعاون، ليشمل العمل البرلماني عبر تبادل الخبرات والزيارات وتعزيز العلاقات بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ المصري.

كما أبرز الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وحضر اللقاء، نائب رئيس المجلس، يوسف البرقاوي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار، فتحي معالي، ورئيسة لجنة القطاعات الإنتاجية، دلال اللموشي، ورئيسا لجنتي الاستثمار والتعاون الدولي والخدمات والتنمية الاجتماعية، بلال السعيدي وهيثم الطرابلسي.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
