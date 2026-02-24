Babnet   Latest update 16:48 Tunis

بن عروس: تسجيل تحسّن في الحالة العامّة للنباتات بمزارع الحبوب بالجهة (تقرير)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d8c8d2b13b3.13857741_hmjegnioplkqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 15:42 قراءة: 1 د, 44 ث
      
شهدت الحالة العامّة للنباتات في المساحات الفلاحية المخصّصة لزراعة الحبوب، وبالتحديد مزارع القمح والشعير، تحسّنا ملحوظا في مراحل نمو النبتة التي تشهد خلال هذه الفترة الانتقال الى مرحلة "التجدير".

ووفق التقرير الأخير المصالح الفنية المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمتعلق بمتابعة حالة النباتات في المساحات الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى ، فقد تمت معاينة حالة النباتات في هذه المرحلة، والتي تعتبر حسنة في العموم وفق القياسات الفنية المجراة، بما سينعكس إيجابا على المراحل الموالية لنمو النبتة وخاصة خلال مرحلة الصعود ومن ثم الاسبال والازهار.


وبيّنت المعاينات والزيارات الميدانية، التي أمّنها، الاسبوع المنقضي، فريق مشترك من مكتب الزراعات الكبرى ومصلحة حماية النباتات، والخلية الترابية للارشاد الفلاحي بالمحمدية، الى مناطق سيدي فرج، وطريق المطار، وأوذنة، وعمير بمعتمدية المحمدية، أن الحالة العامّة لحقول القمح الصلب حسنة في مجملها، وهي الحالة نفسها  التي تنسحب على  المساحات الزراعية المخصصة للشعير.


ولاحظت المصالح الفنية أن التدخل بالمداواة في مرحلة متقدمة من النمو الخضري، ولئن ساهم في مكافحة الاعشاب الضارة بجل الحقول التي تمت معاينتها، الا ان ذلك لم يمكّن من القضاء عليها بصفة كلية نظرا لتهاطل كميات هامة من الأمطار خلال شهر جانفي والذي أدى إلى تغدق الأراضي، وصعوبة التدخل للعناية بمزارع الحبوب (تسميد ازوتي ومقاومة الأعشاب الطفيلية).

 كما لاحظت ذات المصالح وجود أعشاب ضارة،  وظهور أمراض على النباتات  على غرار مرض "التبقع البرونزي"،  و"التبقع السبتوري"، و"التبقع الشبكي" بنسب متفاوتة الحدة، وهو ما يتطلب معاودة  المداواة بالنسبة للحقول التي بلغت الإصابة فيها مستوى الأوراق العليا، موصية الفلاحين  بمداومة مراقبة حقول القمح الصلب والشعير لمتابعة تطوّر هذه الامراض، والتدخل في الإبان ضد الامراض الفطرية التي تظهر في العادة إثر التساقطات المطرية، واستعمال أحد المبيدات المصادق عليها للغرض .
وتقدّر المساحات الزراعية المخصّصة للحبوب  في ولاية بن عروس  بـ 9370 هكتارا، وتستأثر هذه المساحات بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصّصة للزراعات الكبرى، والتي تتوزع  على زراعات مخصصة للأعلاف وأخرى للبقول الجافة، الى جانب الزراعات الصناعية التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في زراعة السلجم الزيتي.

وتتوزع المساحات المبذورة حبوبا، بصنفيها المطري والسقوي، إلى مساحات مخصّصة لزراعة القمح بصنفيه الصلب (4166هكتارا) واللين (600 هكتار) والشعير(4450 هكتارا) والتريتيكال (156 هكتارا)، فيما تقدر المساحات المخصصة للبقوليات بنحو 370 هكتارا وتتوزع على زراعات الدرع العلفي، والذرة العلفية، إلى جانب زراعات البقول الجافة كالفول والحمص والحلبة .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324192

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-8
22°-9
22°-10
22°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25291,4
  • (24/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37845 DT
  • (24/02)
  • 1 $ = 2,87533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/02)     682,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/02)   27500 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>